Sono tanti i movimenti che nelle ultime ore infiammano il mercato di Serie D. Il Casarano ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore, si tratta di Giovanni Costantino. Il tecnico proviene da un’esperienza in Ungheria ed è pronto a sostituire l’uscente Monticciolo. Scatenata la Team Altamura, che si è notevolmente rinforzata a centrocampo. Sono infatti ufficiali gli arrivi di Facundo Ganci e Tiziano Prinari: si tratta di due centrocampisti importanti per la categoria, che saranno presto a disposizione del tecnico Ciro Ginestra. Dopo Gomes Forbes e Corvino, il Fasano ha annunciato la conferma tra i pali di Fatmir Ceka. L’albanese classe 2002 ha raccolto nella passata stagione 5 cleansheet. Colpo in attacco per il Bitonto, dal Nola arriva Simone Figliolia. L’attaccante ex Andria torna in Puglia dopo aver realizzato 11 reti con i bianconeri. A centrocampo piace il classe 2000 Adriano Casella, ex Bisceglie e Fidelis. Molto attivo anche il neopromosso Barletta. I tifosi biancorossi erano in attesa da settimane, adesso è ufficiale: bomber Pignataro resterà alla corte di Farina per il secondo anno di seguito. Il Barletta ha inoltre annunciato l’arrivo in prestito del portiere Campisi dal Monopoli. Nato nel 2003, il ragazzo proviene dall’esperienza all’Afragolese.