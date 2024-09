Calcio C/F, Nitor Brindisi: esordio a San Vito dei Normanni

La Nitor Brindisi esordirà nel campionato di Serie C allo stadio “Enzo Mario Citiolo” di San Vito dei Normanni (BR), anziché al “Franco Fanuzzi”.

“La decisione è stata presa a causa dei problemi di alternanza con il Brindisi FC che milita nel campionato di Serie D – si legge in una nota -. Come da regolamento, in caso di coincidenza di partite, la Serie D maschile ha la priorità sulla Serie C femminile. Poiché le atlete e i dirigenti della Nitor hanno spesso impegni lavorativi o scolastici, diventa impraticabile spostare le gare in giorni diversi dalla domenica, anche per rispetto delle squadre ospiti. Situazioni simili si presenteranno per altre tre gare casalinghe e per quella prevista il 12 gennaio, per le quali verranno fornite soluzioni successive”.

L’esordio allo Stadio Comunale “Franco Fanuzzi” è quindi posticipato al 10 novembre.

