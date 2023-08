Cade dalla giostra, paura a San Pietro in Bevagna

SAN PIETRO IN BEVAGNA – È ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale SS Annunziata di Taranto la 14enne sbalzata da una giostra nelle scorse ore a San Pietro in Bevagna. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30 del 16 agosto: la ragazzina, originaria di Ferrara, era sulla giostra con il padre. Subito soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio tarantino, le sue condizioni sono migliorate. I Carabinieri della compagnia di Manduria hanno avviato le indagini per fare piena luce su quanto accaduto. Intanto, come vuole la prassi, la giostra è stata posta sotto sequestro in attesa che siano completate le verifiche che consentiranno di accertare eventuali responsabilità.

