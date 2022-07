GALLIPOLI- Era intento a divertirsi con i genitori a bordo di un acquascooter, ma qualcosa è andato storto ed è caduto in acqua: un minore è stato salvato dagli uomini della Guardia Costiera.

È accaduto nella giornata di domenica 24 luglio, quando, durate lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di Santa Cristina, il personale della Guardia Costiera di Gallipoli è intervenuto a largo di Baia verde in favore di un minore rimasto infortunato mentre era in mare a bordo di un acquascooter con i propri genitori. Il minore è stato recuperato dal personale della Guardia Costiera, trasportato verso il porto Gallipoli e affidato alle cure del 118.