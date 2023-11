C/C: La Virtus Francavilla supera 2-0 il Brindisi

La Virtus Francavilla supera il Brindisi 2-0 grazie ad un gol di Artistico segnato al sesto minuto della prima frazione. Primo storico confronto tra professionisti tra le due squadre. Atmosfera calda nella ‘Nuovarredo Arena’. Di fronte due compagini in profonda crisi: un solo punto nelle ultime sette uscite per i padroni di casa, 5 sconfitte consecutive per gli ospiti che non segnano da 400 minuti. Numeri che descrivono da solo l’importanza della posta in palio. E’ anche la prima di Roberto Occhiuzzi, subentrato all’esonerato Alberto Villa.

LA CRONACA:

Al 4′ padroni di casa ad un passo damma marcatura con Macca che colpisce il palo. E’ un primo campanello d’allarme perchè il gol arriva al sesto giro di lancetta: servizio impeccabile per Artistico che di testa batte Albertazzi. Virtus Francavilla 1 – Brindisi 0. Al 9′ la Virtus sfiora il raddoppio: questa volta è Pollidori a colpire il legno. Al 30′ occasionissima Brindisi con Galano che da buona posizione spedisce al lato. Nella ripresa il Brindisi prova a reagire e al 67′ Bellucci sfiora il pari di testa sugli sviluppi di un corner. Nel finale girandola di cambi da una parte e dall’altra ma la gara pare addormentarsi ma al 97′ in contropiede la Virtus trova anche il raddoppio con Giovinco che approfitta dell’uscita del portiere del Brindisi che si era riversato in attacco a caccia del pareggio.

