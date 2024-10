Buenos Aires: muore Liam Payne, ex membro degli One Direction

Il mondo della musica è in lutto per la tragica scomparsa di Liam James Payne, ex membro della celebre band britannica One Direction. Il 31enne cantante e chitarrista è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo di Buenos Aires.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, quando la Polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione, probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe. All’arrivo delle forze dell’ordine, il corpo di Payne è stato trovato nel cortile interno dell’hotel. Il medico ha confermato il decesso per le ferite riportate a causa della caduta da circa 14 metri.

Incidente o suicidio?

La Polizia di Buenos Aires sta indagando per chiarire se si tratti di un incidente o di un suicidio. Pochi minuti prima della tragedia, Payne aveva postato su Snapchat alcune foto e video in compagnia della fidanzata, l’influencer Kate Cassidy.

Una carriera brillante e tumultuosa

Nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton, nel Regno Unito, Liam Payne aveva raggiunto la fama mondiale nel 2010 partecipando al talent X Factor, dove nacque la boy band One Direction. Il gruppo, composto anche da Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson, debuttò con l’album “Up All Night”, nel 2011, ottenendo un successo planetario. Dopo l’uscita dal gruppo nel 2016, Payne aveva intrapreso una carriera da solista, pubblicando brani di successo come “Strip That Down” e “Get Low”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author