Brindisi, sette reti al Rotonda nell’allenamento congiunto di Castelluccio Inferiore

225Doppia seduta di allenamento nel ritiro di Castelluccio Inferiore per i biancazzurri di Mister Ciro Danucci. Dopo la seduta mattutina dedicata all’aspetto tecnico-tattico, l’intera rosa è stata impegnata in un allenamento congiunto con la rappresentativa del Rotonda terminato per 7-0 in favore degli adriatici. In gol Ceesay (2), Palazzo (2), Petrucci (2) e Cipolletta (1).

