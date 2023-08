CASCIA (PG) – L’attaccante del Taranto Pietro Cianci è stato trasportato in ospedale a Terni per accertamenti, dopo il violento scontro di gioco durante l’amichevole con la CynthiaAlbalonga. Al calciatore sono stati applicati quattro punti di sutura al capo, subito soccorso sul campo dal medico sociale rossoblù Giuseppe Volpe. Poco dopo le 20, al rientro in albergo, è stato deciso il trasferimento in ambulanza al nosocomio ternano per effettuare tutti gli esami diagnostici necessari e di routine in casi come questo. Con Cianci, oltre al dottor Volpe, anche l’allenatore Eziolino Capuano che ha voluto stare vicino al suo calciatore.

Nella foto qui sotto il momento dello scontro di gioco tra Cianci e Lisari in seguito ad un calcio d’angolo

