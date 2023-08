Cadice si aggiudica il Trofeo Ramon De Carranza: Lecce battuto ai rigori

I calci di rigore sono fatali al Lecce contro il Cadice

Cadice – È un Lecce formato europeo quello che si scende in campo nello stadio del Cadice per contendere ai padroni di casa il Trofeo Ramon De Carranza. Il club salentino fa la storia del calcio italiano seppur per una competizione amichevole come il Trofeo Ramon De Carranza. Mister Roberto D’Aversa sorprende tutti lasciando in panchina Blin e schierando il neo arrivato Ramadani dall’inzio. Soprattuo si affida a Strefezza come Falso nueve per tirare fuori i centrali spagnoli e lasciare spazio alle spalle per gli esterni Banda e Almquist. Sono proprio loro, infatti a portare in vantaggio i giallorossi con uno strappo impressionante di Banda che mette in mezzo per Almquist che di sinistro fa centro. Al 40esimo, però, Rog riporta in parità i suoi con un pregevole pallonetto. Nel secondo tempo succede poco con qualche guizzo di Strefezza e del neo entrato Di Francesco. D’Aversa, però avaro di cambi trascina i suoi ai calci di rigore. Terminano 1-1 i tempi regolari, gli errori di Strefezza, Gonzalez e Maleh consegnano il Trofeo ai canarini del Cadice.

CÁDIZ: Ledesma; Iza (18’st Zaldua), Fali, Mbaye, Javi Hdez; Alejo, San Emeterio, Alcaraz, Darwin; Roger, Chris Ramos.

Allenatore Sergio Gonzalez

LECCE: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani (31’st Blin), Gonzalez; Almqvist (31’st Ceesay), Strefezza, Banda.

Allenatore Roberto D’Aversa

Arbitro: Francisco Josè Maeso

