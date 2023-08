Il Barletta ferma un Avellino sprecone: 1-1 nell’amichevole del “Puttilli”

BARLETTA – Primi assaggi di calcio giocato, Barletta e Avellino offrono spettacolo soprattutto nel primo tempo. Termina 1-1 l’incontro amichevole disputato in un “Puttilli” silenzioso e chiuso al pubblico. Parte forte l’Avellino, che sfiora il gol al 3’ con Marconi prima e con Patierno poi, l’ex Virtus Francavilla spreca tentando il pallonetto. 5’, azione personale di Varela che brucia la difesa barlettana ma trova la chiusura di Paparella. 11’, ancora Avelllino: Marconi calcia, tiro murato, poi D’Angelo direttamente sul fondo. 18’, Varela lanciato da Tito trova un’altra risposta del portiere biancorosso. 27’, colpo di testa di Benedetti, Varela insiste e Schelotto salva provvidenzialmente sulla linea, gli irpini chiedono un fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara. Al primo squillo il Barletta sblocca la gara: 41’, è la mattonella di Marconato che lascia immobile Ghidotti con una perla. Botta e risposta, un minuto dopo De Marino combina un pasticcio nella propria area di rigore, Palmiero irrompe e rimette i conti in equilibrio. Formazioni stravolte e ritmi blandi nella ripresa. Al 66’ D’Angelo colpisce di testa ma la sfera termina alta. L’Avellino spinge e al 75’ sfiora il vantaggio: ci prova Plescia, Maisto ribatte in acrobazia senza centrare la porta. 89’, ultimo sussulto della gara con Matera che, su calcio piazzato, sfiora soltanto l’incrocio. Buona sgambata, segnali importanti per Ginestra e Rastelli, la lussuosa amichevole del “Puttilli” termina in parità.

