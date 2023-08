BRINDISI- Migliaia di scarpe contraffatte, ma anche una pistola scacciacani. Non mancano le sorprese al porto di Brindisi, dove i finanzieri, in sinergia con i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Sezione Operativa Territoriale di Costa Morena, hanno intensificato i controlli in funzione dell’aumento del traffico merci e passeggeri previsto per il periodo estivo.

Nel corso di tali controlli, è stato intercettato un autoarticolato, sbarcato da una motonave di linea proveniente dalla Grecia, contenente n. 24.700 paia di calzature di una nota griffe.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro con segnalazione all’Autorità Giudiziaria in quanto riproducevano colori e forme delle calzature riconducibili ad un marchio registrato, condizione idonea a trarre in inganno il consumatore.

Nel prosieguo, durante i controlli operati nei confronti dei passeggeri in partenza dal locale scalo portuale, eseguiti in collaborazione con la Polizia di Frontiera, è stato individuato un passeggero che occultava sulla persona una pistola scacciacani, provvista del relativo munizionamento.

L’arma, illegalmente detenuta, è stata sequestrata ed il responsabile è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria.

Si conferma il profondo impegno istituzionale volto a garantire la sicurezza e la salvaguardia dei consumatori, nonché la vigilanza dei confini doganali nazionali.

