La rabbia dei residenti del quartiere “Perrino” di Brindisi che segnalano numerose criticità relative agli istituti scolastici con la scuola dell’infanzia chiusa per il rifacimento del solaio ma con i lavori previsti ma ancora non avviati e con l’edificio che resta però aperto per l’assenza di uno dei cancelli di chiusura e con i piccoli alunni trasferiti a pochi metri di distanza nella scuola primaria che però non permette attività all’aperto per motivi di sicurezza e con uno scivolo per disabili presente ma accessibile solo tramite un gradino. Alcune famiglie costrette a portare i figli in altri rioni per il mancato raggiungimento del numero per la formazione delle sezioni

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp