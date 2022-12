BRINDISI – Dal primo gennaio i lavoratori dell’azienda MariBrin resteranno senza lavoro per la momentanea chiusura dello stabilimento operante nel settore dell’acquacoltura e di itticoltura marina a causa della mancanza del decreto di finanziamenti già approvati che si univa al difficile momento post covid con la mancata compensazione per le perdite di fatturato. La speranza della Flai Cgil e dei lavoratori che si sono ritrovati in presidio presso l’impianto brindisino è che il tempo di ripartenza possa essere limitato e accompagnato da ammortizzatori sociali.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

