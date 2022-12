Brindisi: Carenza medici, D’Attis ‘Intervenga ministro Schillaci’

“La Asl di Brindisi ha chiesto e ottenuto dalla Regione Puglia la dichiarazione di stato di emergenza per l’impossibilità di proseguire nell’erogazione del servizio sanitario. Lo stato di emergenza consente all’Asl di operare con una serie di deroghe per coprire il servizio anche con medici non specializzati, giusto per dirne una. A farne le spese, naturalmente, sarà l’utenza a cui non verrà garantito più un servizio sicuro, di qualità e affidabile”. E’ quanto evidenzia, attraverso una nota, Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia.

“E’ una questione di gravità inaudita ed urge l’intervento del governo prima che si passi alla conta delle vittime – sottolinea D’Attis -. Ho già presentato interrogazioni sul punto, ma chiedo ora l’intervento del ministro Schillaci e del sottosegretario Gemmato perché quanto sta accadendo in provincia di Brindisi richiede un’ispezione immediata”.

“La competenza, oltre alla responsabilità, è della Regione, ma è chiaro che non si possa più continuare su questa linea e che spetti al governo intervenire per affrontare la situazione a tutela della salute dei cittadini. Ciò considerando, peraltro, che i fondi di cui dispone la Regione sono quelli trasferiti dallo Stato”, conclude l’onorevole D’Attis.

Condividi su...

Linkedin email