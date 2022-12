FRANCAVILLA FONTANA – Ad allertare le forze dell’ordine chiedendo un controllo è stata, nella mattinata di venerdì, una vicina di casa, preoccupata dal forte odore. Ad entrare nell’appartamento al civico 6 di via Luigi Raggio sono stati, invece, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana che hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione, riverso sul pavimento in camera da letto.

Dramma della solitudine nella Città degli Imperiali: l’anziana, una 86 enne del posto, sarebbe morta per cause naturali una decina di giorni fa, quindi prima di Natale: i parenti, nei giorni scorsi, avevano provato a contattarla, ma senza successo. Sul posto, una volta chiarita la vicenda, i carabinieri della compagnia e la polizia locale, ma anche il medico legale che ha escluso una morte violenta.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp