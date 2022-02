BRINDISI – Realizzare un orto biologico a Brindisi gestito dalla sezione locale del WWF in collaborazione con l’azienda agricola pugliese . Gli attivisti brindisini hanno effettuato la raccolta dei prodotti dell’orto biologico. Un’iniziativa concepita con lo scopo di informare la cittadinanza dell’importanza di mangiar sano e aver rispetto dell’ambiente e di far conoscere l’importanza del mangiare prodotti a chilometro zero, senza intermediari, creando un gruppo di acquirenti solidali che vogliono non solo acquistare ma anche far coltivare un orto loro dedicato, di cui poi potranno personalmente raccogliere i frutti.