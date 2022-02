C’era attesa per l’esibizione di Claudio Baglioni al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Peccato che il concerto del noto cantautore romano si sia svolto al freddo a causa di problemi all’impianto di riscaldamento andato in tilt. Il direttore artistico Carmelo Grassi in una nota precisa:” non sono responsabile delle questioni tecniche, ma mi scuso per l’inconveniente”