BRINDISI – Ore decisive per la vertenza acquedotto pugliese con 37 lavoratori che dalla giornata di martedì potrebbero essere senza lavoro. Ad intervenire anche la ditta uscente che chiede il rispetto degli accordi su passaggio dei dipendenti entro il 7 febbraio. Con sindacati e lavoratori che sperando di ricedere risposte ed una convocazione nella stessa giornata per fare ripartire un dialogo fermo dalla fine di gennaio ed evitare la perdita di ulteriori posti di lavoro pronti comunque a far sentire la propria voce se la situazione non dovesse sbloccarsi.