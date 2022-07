Vincenzo Minguzzi, direttore sportivo del Brindisi, gioca a carte scoperte confermando l’indiscrezione, rilanciata da Tuttocalciopuglia, di un interessamento del club biancazzurro per Andrea Saraniti, in uscita dal Taranto. “Saraniti ha tanti estimatori in C e D, e io rientro in tale gamma – dichiara lo stesso Minguzzi al Corriere dello Sport -. Tra l’altro, ho avuto Saraniti ai tempi della Viterbese ed è un centravanti di assoluta qualità: inutile negarlo, ci interessa, come tanti altri calciatori. La certezza è che non parteciperemo ad aste, ma qualora ci fossero i presupposti proveremo ad affondare il colpo. Altrimenti pazienza, cercheremo altro”. Oltre che al Brindisi, Andrea Saraniti piace anche a Catania e Potenza. Ora bisogna capire se il calciatore ha voglia di ripartire dalla Serie D.