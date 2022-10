BRINDISI – Una sinergia tra le 21 Marine di Puglia promossa da Giuseppe Danese presidente del distretto nautico di Puglia che a Brindisi in occasione dello Snim ha promosso un confronto tra le realtà territoriali alla presenza del presidente del consiglio della regione Puglia Loredana Capone. Una opportunità di rete che guarda ad un lavoro per infrastrutture i porticciolo turistici pugliesi a parte dal luogo simbolo come il marina di Brindisi che sta ospitando il salone della nautica.