Brindisi, le istruzioni tutelino i braccianti

BRINDISI – Forte appello alle istituzioni della comunità africana di Brindisi dopo la morte Saidou Toure per un malore dopo aver lavorato nei campi. Si tratta del terzo decesso denuncia l’associazione africana brindisina che chiede risposte sulla condizione di vita e la tutela dei numerosi braccianti agricoli del territorio. Un tema che chiedono non venga affrontando solo dopo queste tragedia ma che soprattutto trovi concretezza in soluzioni che diano sicurezza a questi lavoratori.