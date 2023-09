Brindisi, le iniziative della Giornata degli Amici dei Musei

Il porto, la costa la città. Riflettere sul paesaggio e riportare il pensiero su carta fisica sotto forma di disegno. Un modo per diventare gente di mare e prendere dimestichezza con le bellezze naturali del territorio e con la cosiddetta blue economy. Tra i promotori del “Concorso di disegno”, progetto presentato questa mattina nel Museo Ribezzo di Brindisi e patrocinato dal ministero della cultura, l’associazione Amici dei Musei e la capitaneria di porto che hanno organizzato una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. In programma “un mare di cose”- proprio come il titolo del convegno che si terrà il 7 ottobre. Tra le attività anche interessanti passeggiate sul lungomare con smartphone in tasca e occhi aperti sul mondo.

