FRANCAVILLA FONTANA – La sua scomparsa era stata denunciata lo scorso 21 agosto: è stata ritrovata a Francavilla Fontana dagli agenti della polizia locale la turista di nazionalità belga che aveva fatto perdere le sue tracce una ventina di giorni fa. La donna era in vacanza con alcuni amici che erano poi rientrati in belgi dopo qualche giorno trascorso nella provincia ionica. La donna, nei giorni scorsi, è “ricomparsa” al Pronto soccorso dell’ospedale Dario Camberlingo, dove è stata poi identificata dagli agenti al comando del dirigente Antonio Cito. I familiari dal Belgio avevano pubblicato un appello per lei sul sito e i social di “Chi l’ha visto?” che, nel pomeriggio di oggi, ha postato la bella notizia. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni del telegiornale di Antenna Sud.

