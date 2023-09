Fasano, corsi gratuiti di comunicazione, green economy e mental coaching

A Fasano corsi gratuiti per l’orientamento dei giovani. L’iniziativa rientra nel progetto «Orizzonte 360°» ed è finanziata dalla regione Puglia nell’ambito dell’avviso «Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro». Il progetto è a metà del suo percorso. Già svolti i laboratori di informatica, tutela e valorizzazione del territorio, inglese base, inglese turistico e di team building e team working. Gli istituti scolastici superiori «L. Da Vinci» e G. Salvemini», invece, hanno già ospitato i job days tematici su blue economy, edilizia sostenibile, energia e innovazione tecnologica. Sino ad ora, in tutto, oltre 200 le ore di orientamento e laboratori gratuiti e oltre 500 i cittadini di tutte le età che hanno partecipato. La seconda fase del progetto prevede tre nuovi laboratori completamente gratuiti e aperti a tutti su altrettanti temi:”Indecisione sul futuro”, durata di 30 ore; “Saper comunicare e sapersi raccontare”,durata di 40 ore; “Green ecobomy”, durata di 25 ore. Ci si può iscrivere subito compilando il FORM oppure raggiungendo direttamente il Desk di Via del Balì, presso lo «Sportello 360°».

