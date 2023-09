Vertenza Lyondell Basell, il presidente della Provincia di Brindisi incontra i sindacati

Nella sala di presidenza della Provincia di Brindisi incontro tra il Presidente Toni Matarrelli e i sindacati di categoria per fare fronte alla nuova drammatica crisi occupazionale che potrebbe concretizzarsi a seguito della chiusura dell’impianto P9T della sede di Brindisi di Lyondell Basell con il conseguente licenziamento di 47 dipendenti. Il Presidente ha ribadito la sua ferma posizione sulla vertenza e il suo impegno per impedire la dismissione dell’impianto.

“Occorre che si aprano immediatamente i tavoli della taskforce regionale e ministeriale – ha detto Matarrelli nel corso dell’incontro – per garantire la continuità produttiva ed è necessario che nel confronto siano presenti l’azienda, i sindacati e le istituzioni locali. Noi in questa vertenza saremo convintamente al fianco dei lavoratori e ci spenderemo con tutte le energie affinché questa sciagurata ipotesi di chiusura possa essere scongiurata”. All’incontro hanno partecipato il consigliere provinciale Elio Ciccarese e i rappresentanti sindacali Carlo Perrucci di Uiltec Uil, Marcello De Marco di Femca Cisl, Antonio Frattini di Filctem Cgil e i quattro delegati delle RSU di Basell Brindisi.

