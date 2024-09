Brindisi, lC Casale inaugura l’anno scolastico

Martedì 24 settembre l’Istituto Comprensivo Casale inaugurerà l’anno scolastico 2024- 2025, aprendo le porte ai genitori dei bambini delle classi prime della Scuola Primaria e dei ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado ed alla cittadinanza.

Anno scolastico che si preannuncia ricco di novità, nuovi laboratori, aule, strumentazioni e ambienti con setting innovato.

Particolare risalto durante la cerimonia d’inaugurazione sarà dato ad una serie di attività, che vedrà protagonisti i bambini della Scuola Primaria che hanno iniziato il dinamico viaggio nella didattica “Senza Zaino” .

Sarà una giornata di festa e di condivisione, divisa in due momenti salienti: la mattina dedicata ad attività laboratoriali e ludiche nei due plessi “Calò” e “Marinaio d’Italia” ed il pomeriggio che vedrà partecipi ad una tavola rotonda dal titolo “Un nuovo anno scolastico: istruzioni per l’uso”,coordinata dalla Dirigente Scolastica prof. Mariavittoria Caprioli, la comunità educante (genitori, docenti, esperti e autorità), mentre i bambini delle classi prime della Primaria e i ragazzi delle prime classi della Secondaria di I Grado attiveranno insieme ai propri docenti ed esperti laboratori di arte, di manipolazione e un laboratorio circense a cura di TenRock Teatro Circo partner dell’Istituto comprensivo Casale da diversi anni.

La cerimonia di inaugurazione sarà accompagnata da momenti musicali che vedranno protagoniste l’orchestra musicale della scuola Secondaria di I Grado “Kennedy” e quella del Liceo Musicale e Artistico “Simone Durano”.

La tavola Rotonda sarà allietata dalla presenza delle pedagogiste Elvira D’alò e Antonella Mastro, dai dirigenti Scolastici delle scuole che collaborano con l’Istituto Comprensivo Casale nel percorso di orientamento educativo e didattico, quali: Istituto Superiore “Ettore Majorana”,I.P.S.S.S. ‘Francesca Laura Morvillo Falcone’, Liceo Marzolla Leo Simone Durano, Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” e IISS “FERRARIS-DE MARCO – VALZANI” Polo professionale “Messapia”. Parteciperà anche L’Istituto Comprensivo Moro di Taranto in qualità di scuola capofila delle Scuole Senza Zaino pugliesi con la Dirigente Scolastica Loredana Bucci.

Nella seconda parte della cerimonia ci sarà l’inaugurazione di stalli donati da Hitch bike Brindisi per i nostri giovani ciclo-alunni e saranno consegnati a tutti gli alunni i diari della scuola 2024/25.

Questa giornata rappresenta, conclude la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Casale prof.ssa Mariavittoria Caprioli, un’opportunità speciale per la comunità scolastica di riunirsi e celebrare l’inizio dell’anno scolastico in un’atmosfera festosa e stimolante, nella consapevolezza di quanto importante sia fare scuola insieme.

