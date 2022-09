BRINDISI – Infrastrutture, investimenti e ambiente. Sono questi i temi toccati a Brindisi dal vice ministro Teresa Bellanova in un tour legato alla campagna elettorale di Italia Viva e che ha fatto tappa nel brindisino presso Confindustria per un confronto con le realtà imprenditoriali territoriali che hanno chiesto interventi per non bloccare gli investimenti previsti in particolare per il porto brindisino. Netta la critica da parte della Bellanova sulla gestione dell’ex Ilva ed i no legati al Tap.