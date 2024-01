Brindisi, ‘In radiologia interventistica Perrino personale Asl Taranto’

Per riattivare nel breve periodo la radiologia interventistica nell’ospedale Perrino di Brindisi, stoppata per carenza di personale, potrebbe essere firmata una convenzione tra l’Asl di Brindisi e quella di Taranto. Lo ha spiegato il direttore generale dell’Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio, durante le audizioni in commissione Sanità del Consiglio regionale. Con questa convenzione l’Asl Brindisi potrà utilizzare i medici di Taranto e i sistemi di telediagnostica. L’assessore alla Sanità, Rocco Palese, ha invitato il direttore generale “a fare presto”, mentre il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha evidenziato che “la soluzione deve essere di livello interaziendale, come nel caso della telecardiologia, utilizzando a turno i professionisti delle altre Asl o aziende”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp