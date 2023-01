BRINDISI – Il perché del gesto lo sa solo lui e, forse, anche gli agenti di polizia locale che, nella tarda mattinata di veneri, hanno fermato un 27enne originario del Gambia che si aggirava completamente nudo in piazza Vittoria, nel centro di Brindisi. Allertati dai passanti, i poliziotti hanno costretto il giovane a rivestirsi prima di una passeggiata in direzione Comando, per l’identificazione. Il giovane è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

