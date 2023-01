TARANTO – Incendio nel centro di Taranto, una Fiat Punto è stata divorata dalle fiamme nelle notte appena trascorsa. Stando a quanto accertato dai Vigili del fuoco, si sarebbe trattato di un rogo doloso, l’episodio è avvenuto prima della mezzanotte in Via Madre Grazie, la vettura era parcheggiata, sono intervenute sul posto le forze dell’ordine, avviate le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

Nei pressi dell’auto sono state rilevate tracce di liquido infiammabile ed una bottiglia. Qui sotto le immagini



