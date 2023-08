Brindisi, in arrivo l’ex Manchester United Davide Petrucci

Il Brindisi è pronto a piazzare uno dei colpi più importanti della sua recente storia calcistica. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il club del presidente Daniele Arigliano è ad un passo dall’accordo con Davide Petrucci, centrocampista classe 1991 ex Roma Manchester United e Nottingham Forest. Si tratta di uno dei talenti più puri del nostro calcio, nelle ultime stagioni si è diviso tra Cosenza e all’Hapoel Be’er Sheva, in Israele. Il calciatore sarebbe già in viaggio per raggiungere il ritiro di Castelluccio Inferiore. Petrucci negli ultimi giorni aveva ricevuto proposte sia da top club di C che di B.

