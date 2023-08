Virtus Francavilla, termina 2-2 l’allenamento congiunto con il Teramo

Termina 2-2 il primo test amichevole della Virtus Francavilla che a Montorio al Vomàno pareggia 2-2 con i padroni di casa del Teramo, formazione che giocherà il prossimo campionato di Eccellenza Abruzzese. Mister Villa schiera dal primo minuto svariati volti nuovi: il 3-5-2 dei biancazzurri è composto da Greco in porta, Yakubiv, Monteagudo e Caporale in difesa, Carella e Nicoli sulle fasce, Macca, Giorno e Fornito in mediana ed in attacco la coppia Artistico-Polidori. Gli imperiali partono forte, rendendosi pericolosi già dopo pochi secondi con Carella, ma l’ex di giornata Negro risponde presente. L’estremo difensore di proprietà della Virtus ma in prestito al Teramo si renderà protagonista anche al 12’ e 18’, rispondendo presente alle iniziative dei due attaccanti avversari. Alla mezz’ora i padroni di casa aprono le marcature con Esposito, che con il piattone insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 33’ Cagnemi intercetta un cross con un braccio, concedendo un calcio di rigore alla Virtus. Dagli 11 metri però Negro riuscirà a neutralizzare Polidori battezzando il lato giusto. Dieci minuti più tardi si renderà ancora pericoloso Polidori, ma questa volta a dirgli di no sarà la traversa. Nel secondo tempo entrano in campo Perez, Ekuban, Marocco, Enyan, Di Marco, Risolo ed alcuni giovani della Primavera. La ripresa vede subito Giorno pericoloso con una botta dalla distanza, ma trova il solito Negro ad opporsi. Il pareggio biancazzurro arriva al minuto 70’: lo sigla Di Marco, di testa. Passano tre minuti ed il Teramo torna immediatamente avanti con l’inzuccata vincente di Gardini. Il 2-2 arriva al minuto 83 sugli sviluppi di una punizione. Bravo il giovane Tommaso Barrotta ad insaccare in tap-in. Nei tre minuti di recupero Ekuban e Di Marco proveranno a completare la rimonta, ma senza successo. Il primo test pre-stagionale della Virtus Francavilla termina con un pareggio.

