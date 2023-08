È fatta: Petrucci è del Brindisi, per tutti era ‘il nuovo Totti’

Adesso è fatta davvero: Davide Petrucci è del Brindisi. Dopo i diversi interessi da parte di alcuni club di Serie C, il talentuoso centrocampista ha deciso: la sua nuova squadra sarà il Brindisi. Rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza all’Hapoel Beer Sheva, il classe ’91 ha giocato tra Roma, Manchester United e Cluj: con parentesi in Championship, Belgio, Turchia e Serie B. L’ultima tappa del suo giro del mondo è stata in Israele. Dopo 15 anni all’estero, Davide vuole tornare a casa. In Italia, lì dove tutto è partito. È ora di mettere da parte quella voglia di viaggiare: Davide è pronto per ripartire dall’Italia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp