Brindisi, idea Federico Vazquez per l’attacco

Il Brindisi, secondo quanto appreso da Antenna Sud, starebbe sondando Federico Vazquez, attaccante classe 1993, ex tra le altre di Siracusa, Catanzaro, Virtus Francavilla e Gubbio. Per ora ci sarebbero stati solo timidi approcci ma non è detto che il club biancazzurro non affondi nelle prossime ore. L’attaccante argentino ha realizzato 7 gol in 41 presenze nell’ultima stagione, ma ora potrebbe tornare nel girone meridionale di Serie C.

