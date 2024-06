Brindisi, G7: convocata in prefettura conferenza verità

BRINDISI – Spostamenti, restrizioni, zone rosse e marroni. I dettagli sull’organizzazione del G7, il vertice in programma dal 13 al 15 giugno tra Brindisi e Fasano, saranno svelati domani mattina nel salone di rappresentanza della prefettura di Brindisi. Alla conferenza stampa, insieme al padrone di casa Luigi Carnevale, parteciperanno il questore Giampietro Lionetti, il presidente della provincia di Brindisi Toni Matarrelli e i sindaci di Brindisi e Fasano Giuseppe Marchionna e Francesco Zaccaria. In conferenza saranno illustrate tutte le misure adottate per il G7. Come noto, oltre ai capi di stato di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone, sono attesi, tra glia altri, anche Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj.

