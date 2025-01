Brindisi, furgone si ribalta dopo lo scontro: un uomo perde la vita

BRINDISI – Non c’è stato nulla da fare per lo sfortunato uomo a bordo di un furgone che, dopo lo scontro con un’auto, è uscito fuori strada ribaltandosi sul fianco: l’autotrasportatore è morto sul colpo. Sotto shock, ma fuori pericolo la coppia a bordo dell’altro mezzo coinvolto. Il terribile sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, alle porte di Brindisi, nei pressi di una rotatoria tra la Zona Industriale e la Statale in direzione Lecce. Tutta da chiarire al dinamica. Sul posto, polizia locale, vigili del fuoco e 118.

