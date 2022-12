Condividi su...

BRINDISI – Una Messa solenne a Brindisi presieduta dall’arcivescovo Domenico Caliandro per celebrare Santa Barbara, la Santa Patrona della Marina Militare e dei Vigili del fuoco, alla presenza di autorità civili e militari locali. Una ricorrenza che unisce tutti i marinai e non solo, impiegati nelle diverse attività e missioni della Forza Armata, al servizio della Patria e della collettività. Un momento anche di bilancio per l’ammiraglio Anconelli ed il comandante Capuano.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts