BRINDISI – La dinamica è tutt’altro che chiara, ma sembrerebbe che il 27enne arrivato all’ospedale Perrino di Brindisi nella tarda mattinata di giovedì con una ferita di arma da fuoco sarebbe stato da un proiettile mentre, in sella al suo scooter, transitava in via Francesco De Pineto, al rione Casale. Sul posto, 118 e poliziotti della Questura, che ora indagano sull’accaduto. Il giovane, dopo il passaggio al Pronto Soccorso, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile. La prognosi è riservata, ma il giovane non è in pericolo di vita.

