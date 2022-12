Brindisi: Felleca e D’Anna stendono il Gladiator

Condividi su...

BRINDISI – Torna alla vittoria la formazione brindisina che supera per due a zero il Gladiator grazie alle reti di Felleca e D’Anna. Un successo che riporta i biancazzurri a meno cinque dalla vetta e chiude nel migliore dei modi il 2022 del Brindisi. Ora la sosta prjna della ripresa del campionato in programma l’otto gennaio sempre al “Fanuzzi” contro il Francavilla in Sinni nella prima giornata del giorno di ritorno.

Brindisi Fc – Gladiator 1924: 2-0

Brindisi Fc: Vismara, Di Modugno, Baldan, Sirri (Gorzelewski dal 45’ st), Valenti, Cancelli, Ceesay (De Rosa dal 13’ st), D’Anna (Santoro dal 29’ st), Felleca (Triarico dal 38’ st), Opoola, Dammacco (Mancarella dal 15’ st). A disp. Oliveto, Santochirico, Palumbo, Stauciuc. All. Danucci

Gladiator 1924: Bufano, Magliocca, Tomi, Mele (Corigliano dal 3’ st), Ciampi, Puca, Mancini, Marianelli, Tedesco (Messina dal 27’ st), Mancini, Squerzanti. A disp. Somma, Fernandez, Cipolletta, De Caro, Pietroluongo, Nicolau, De Biase. All. Grimaldi

Marcatori: Felleca (Br) al 22’ pt; D’Anna (Br) al 15’ st

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts