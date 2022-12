Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

BARLETTA – Il Barletta chiude al meglio il proprio 2022, battendo in rimonta il Fasano per 2-1. Biancazzurri avanti nel primo tempo con Corvino, rimonta biancorossa firmata da Loiodice e Russo tutta nel primo quarto d’ora della ripresa. In cronaca. All’8′ primo squillo del Barletta, Loiodice prova il tiro a giro da fuori, sfera sul fondo. Al 17′ il Fasano risponde: Bianchini aggancia ma viene murato, Chironi poi calcia alto. Proprio i biancazzurri sbloccano la gara al 28′: rimessa lunga di Corvino, Bianchini recupera palla e scarica di tacco allo stesso numero dieci che perfora Piersanti. Al 30′ Loiodice ci prova su punizione, pallone poco alto sulla traversa. 40′, discesa di Cafagna sulla destra, traversone per Russo che non riesce a rendersi pericoloso. Un minuto dopo la difesa biancorossa si fa trovare impreparata e Vantaggiato sfiora il raddoppio. La ripresa. Farina rende la sua squadra ultra offensiva, con l’ingresso di Lattanzio e Di Piazza. Proprio il numero 9, al 2′, conquista un calcio di rigore venendo atterrato a tu per tu da Ceka che viene ammonito. Dal dischetto Loiodice non sbaglia rimettendo la gara in equilibrio. Al 50′ il Fasano resta in dieci per l’espulsione diretta ai danni di Da Silva che commette fallo da ultimo uomo su Di Piazza. I biancorossi sfiorano il gol del vantaggio quando al 57′ Cafagna di testa spreca malamente colpendo la traversa a porta praticamente vuota. Il vantaggio del Barletta è nell’aria ed arriva al 59′: contropiede micidiale di Piersanti, Di Piazza fa la sponda a Russo che avanza e piazza la palla sotto il sette, un gol bellissimo ribalta il match del “Puttilli”. Il Barletta insiste, al 65′ Loiodice conclude un’azione prolungata ma la palla termina alta. All’80’ i padroni di casa sfiorano il tris, mattonella bollente per Lattanzio che carica la botta, Ceka respinge e la difesa biancazzurra libera. 86′, punizione di Loiodice, Pollidori spizza per Di Piazza che però conclude centralmente. Il Fasano ci prova fino al 97′ ma non basta, vince il Barletta che accorcia sulla capolista Cavese e chiude nel migliore dei modi l’anno della rinascita.