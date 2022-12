Condividi su...

ALTAMURA – L’Altamura ribalta il Nardò e lo sorpassa in classifica. 2-1 per i biancorossi con Dipinto e Sosa che rispondono al vantaggio iniziale di Dambros e salgono a 31 in graduatoria.

In cronaca: entrambi gli allenatori cominciano con il 3-5-2: formazione tipo per l’Altamura con Sosa e Croce in attacco, D’Ambros e Ferreira nella coppia offensiva di ragno che schiera gli ex Lanzolla in difesa e Fedel a centrocampo.

Il primo pericolo lo crea Dipinto che ci prova dai 20 metri. Viola controlla e la sfera termina al lato. Al 12’ azione simile dall’altro lato con l’ex Fedel che calcia da fuori, il pallone si spegne sul fondo. Vantaggio Nardò al minuto 22: da un calcio d’angolo a favore per l’Altamura gli ospiti trovano la ripartenza vincente: D’Ambros controlla, entra in area di rigore e trafigge imparabilmente Spina.

Portiere dell’Altamura decisivo al 6’ della ripresa, quando ferma a tu per tu Dambros, lanciato ancora una volta a rete in ripartenza. Occasione Nardò anche sette minuti più tardi: Casiello sbaglia la giocata mettendo in moto Ciracì che entra in area di rigore ma viene fermato da Bertolo. Segna l’Altamura al minuto 14: assist di Casiello per Croce che la mette in porta ma il gioco è fermo per offside. Montinaro ci prova a giro al 19’ e fa la barba al palo alla sinistra di Spina. Al 23’ della ripresa Dipinto non sbaglia la mira: destro chirurgico del centrocampista dove Viola questa volta non può arrivare. Al 33’ occasionissima per i padroni di casa: Casiello la mette in mezzo da sinistra: Sosa e Murtas ci provano sottoporta ma la difesa neretina fa ancora muro. Al 35’ l’Altamura la ribalta: cross di Murtas per Sosa che si avvita alla perfezione e la mette alle spalle di Viola per la seconda volta.

La serie di cambi finali non porta frutti. L’Altamura chiude in bellezza il 2022, per il Nardò matura la seconda sconfitta in campionato.

TEAM ALTAMURA-NARDÒ 2-1

MARCATORI: 22′ D’Ambros (N), 67′ Dipinto (A), 80′ Sosa (A).

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina; Lacassia, Mattera, Bertolo; Murtas, Dipinto (90’Serra), Ganci, Bolognese (59ìPrinari), Casiello (86’Schiavino); Croce, Sosa (86’Molinaro).

NARDO’ (3-5-2): Viola; De Giorgi, Lanzolla, Russo; Ciracì, Fedel, Addae, Montinaro (75’Mengoli), Polichetti (61’Antonacci); D’Ambros (61’Mariano), Ferreira (77’Gjonaj).

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa.