BRINDISI – Sceglie la via del silenzio il Brindisi in vista della sfida in programma domenica domenica pomeriggio a Fasano. Dopo le tante parole spese, a partire dal post gara di Matera, con le ultime due pensanti sconfitte consecutive che hanno caricato di tensione tutto l’ambiente biancazzurro. Ovviamente la classica goccia è stata la prima sconfitta interna della stagione contro il Barletta. Una gara dalla quale il pubblico brindisino voleva far ripartire le ambizioni di questa stagione e ritrovare entusiasmo in vista proprio della trasferta fasanese che come da accordo tra le due società avrà inizio alle ore 15.30 e che potrebbe non vedere limitazioni per la presenza di tifosi provenienti da Brindisi.

L’obbligo per la squadra di mister Danucci, uscita domenica tra i fischi del “Fanuzzi”, è quello di dare un segnale forte in termini di carattere e determinazione provando a cercare un risultato importante su un campo ostico come quello fasanese con una classifica che resta corta nonostante dopo gli ultimi risultati il Brindisi sua scivolato al sesto posto in classifica. Sul fronte assenze torna a disposizione Valenti che ha scontato il turno di squalifica per l’espulsione di Matera mentre sarà ancora assente Santoro che era inserita nell’elenco dei convocati con il Barletta ma che si sarebbe nuovamente infortunato nella seduta dello scorso venerdì con un problema sempre muscolare che lo potrebbe fermare per alcune settimane. Per il Brindisi quindi giorni di intenso lavoro alla ricerca della giusta concentrazione per affrontare la sfida di Fasano.

