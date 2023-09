Brindisi: ex arbitro e dirigente di basket muore in incidente stradale

Ivan Lenzoni, 49 anni, è morto all’ospedale Perrino di Brindisi per le gravi ferite riportati in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 settembre sulla provinciale Brindisi-San Vito dei Normanni. Il 49enne avrebbe perso il controllo dell’auto, una Dacia Duster, ribaltandosi più volte. Trasportato in ospedale, è morto qualche ora dopo. Lenzoni era molto conosciuto a Brindisi, in quanto è stato arbitro e dirigente di alcune società locali di basket.

