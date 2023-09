Due aggressioni in poche ore a Trani, ipotesi regolamento di conti

TRANI – Due aggressioni nel giro di poche ore, entrambe a Trani, l’ultima sabato sera dopo le 19. I due episodi sarebbero collegati tra loro e sarebbero scaturiti da futili motivi, con il fattore scatenante che ha coinvolto due uomini già dal sabato mattina in via Barletta.

Intorno alle 10, per ragioni ancora tutte da chiarire, due individui avrebbero cominciato a discutere lungo l’arteria della zona nord della città, per poi arrivare rapidamente alle mani. Ad avere la peggio un soggetto in particolare, di nazionalità straniera, che ha riportato ferite al collo con una copiosa fuoriuscita di sangue. I soccorsi sono arrivati tempestivamente.

Nella stessa serata di sabato, sarebbe poi avvenuto il presunto regolamento di conti in piazza Domenico Sarro, nei pressi del centro storico cittadino. Un gruppo di persone avrebbe aggredito un uomo con colpi di bastoni, prima dell’intervento delle forze dell’ordine e del 118 che l’ha soccorso nei minuti successivi.

Entrambi gli episodi sono al vaglio delle autorità, che stanno accertando la dinamica della prima colluttazione e non escludono il movente punitivo per l’aggressione di sabato sera.

