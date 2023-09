Ritrovata ex insegnante leccese di cui si erano perse le tracce

Annarita Rizzo, insegnante in pensione di 70 anni, è ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma. Leccese, ma residente nella Capitale, dal 19 settembre scorso aveva fatto perdere le sue tracce. La donna era rientrata a Roma da un viaggio in Irlanda e dall’aeroporto di Fiumicino aveva avvisato i parenti, ma dopo quel contatto telefonico di lei non si avevano più notizie. Il telefono risultava irraggiungibile e la sua auto è stata ritrovata nelle vicinanze dello scalo romano, così i familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Il primario del reparto di psichiatria dell’ospedale ha letto l’appello lanciato dagli stessi familiari e li ha subito contattati. Le condizioni di Annarita Rizzo sono buone, ma necessita di ulteriori cure.

