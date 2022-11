Condividi su...

BRINDISI – Spunti di riflessione e problematiche relative al reparto di ematologia di Brindisi, a partire dalle carenze di organico, ma anche il tema, strettamente legato, per la carenza di sangue per il centro trasfusionale dell’ospedale “Antonio Perrino”. Un confronto svolto presso l’auditorium del polo universitario”Di Summa” promosso dall’associazione BrinAil con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato per un confronto aperto tra medici, operatori e cittadini.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts