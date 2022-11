Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Si è spento all’alba, nella sua abitazione, a causa di un malore improvviso, il giornalista, docente e scrittore Pietro Filomeno. Filomeno aveva 74 anni.

Spirito libero, opinionista e critico, Pietro era una delle voci de L’Edicola, un format di approfondimento che, su Youtube, raccontava luci e ombra della Città degli Imperiali. L’ultima puntata era stata pubblicata proprio nella giornata di ieri. Noto in città per il suo impegno culturale, Pietro Filomeno era stimato e rispettato come penna raffinata e pungente.

Buon viaggio, professore.