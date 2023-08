Brindisi, Edison e la torcia del mistero

Le posizioni di Riccardo Rossi e di Edison potrebbero avere punti in comune sull’ormai noto e contestato progetto di un deposito costiero Gnl nel porto di Brindisi? Potrebbe sembrare strano ma sembrerebbe proprio di sì, l’ex sindaco più ambientalista ed il gruppo Edison su un tema infatti si trovano concordi e si tratta proprio della torcia della discordia che negli ultimi giorni ha portato alla programmazione di una mobilitazione il prossimo 24 agosto parlando di un cambio di progetto relativamente alla presente di una torcia a vista ma è davvero così? Secondo Edison ma anche secondo Riccardo Rossi no, l’aggiornamento al progetto presentato a luglio dal gruppo energetico infatti avrebbe lasciato invariato questo aspetto. Lo scrive proprio l’ex sindaco di Brindisi sulla sua pagina facebook riproponendo un suo vecchio post del 2019 quando poneva i suoi no al progetto con al quarto punto proprio il riferimento alla ormai famosa torcia. A confermare l’esistenza della torcia a vista anche Edison che nei giorni scorsi ha espresso la sua posizione tramite una nota di Confindustria nella quale sottolinea, così come scritto da Rossi, la presenza della torcia fin dalle origine del progetto aggiungendo che nelle osservazioni giunte da ministero e regione Puglia questo tema non sarebbe stato sollevato ma aprendo ad un dialogo su una modifica che preveda una torcia a terra e non più a vista. Resta il fatto che dal 2019 a oggi la torcia della discordia nonostante la sua presenza non aveva portato alla mobilitazione ed alla indignazione popolare di questi giorni. Oggi però anche i più favorevoli all’opera, compreso chi a livello nazionale e regionale ha approvato l’iter autorizzativo, esprimono perplessità e probabilmente oltre ad un confronto ormai necessario tra azienda e territorio sarebbe opportuno partire da una operazione verità di conoscenza e informazione di questa operazione che parte da lontano magari prendendo esempio proprio da due posizioni opposte come quelle di Rossi e di Edison.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp