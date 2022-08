BRINDISI – Due importanti eventi culturali nel mese di Agosto a Brindisi che avranno inizio ad una settimana di differenza tra loro. Si parte il 19 agosto con Rassegna del Chiosto- Rassegna Letteraria che si svolgerà nel chiostro della Chiesa di San Benedetto mentre il 26 agosto 1° Fiera del libro di Brindisi “La città della Letteratura” presso palazzo Virgilio. A presentare l’evento Silvana Carolla e Francesca Romana Intiglietta. Spazio quindi alla cultura ed alla lettura in questa ultima finestra estiva per dare l’opportunità ad autori emergenti, Case Editrici ed esponenti del mondo letterario di esprimersi al massimo sia in un ambiente storico-artistico che in un ambiente elegante e moderno.