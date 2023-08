Brindisi: D’Attis, ‘Ex piscina olimpionica per Giochi Mediterraneo’

“L’ex piscina olimpionica” di Brindisi “la cui titolarità è dello Stato può essere interamente finanziata dal piano per i futuri Giochi del Mediterraneo insieme ad altre strutture che potrebbero rientrare ex novo nel nuovo masterplan qualora il Parlamento decida di stanziare altre risorse. Propongo pertanto al commissario Ferrarese e al sindaco di Brindisi Marchionna di sostenere questa idea oltre a quella che riguarda la definizione del Palazzetto dello Sport e dello stadio di calcio, in vista del loro incontro”. Lo sostiene il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis. “Nei prossimi giorni – aggiunge – con il sottosegretario delegato, promuoverò le azioni necessarie a rendere disponibile e valorizzato il bene che da troppi anni è abbandonato”.

